رؤساء غرب أفريقيا يعقدون قمة استثنائية مخصصة لمالي

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يجتمع قادة دول غرب إفريقيا الأحد، في العاصمة الغانيّة أكرا، في قمة استثنائية لبحث المسألة المتعلقة بردهم على الانقلابَين اللذَين قام بهما الجيش المالي.

وكان يُنتظر خصوصاً مجيء رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا، ونيجيريا محمد بخاري، وبوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري، وكذلك الكولونيل أسيمي غويتا الرئيس الحالي لمالي، والذي وصل أمس السبت إلى أكرا لاجراء مشاوراتٍ تمهيدية.

وبدأ قادة غرب إفريقيا، وكذلك وفودٌ من مجموعة دول غرب افريقيا، اجتماعهم عند الـ2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.

من جهتها أعلنت رئاسة مالي على صفحتها على فيسبوك أن “رئيس الدولة الكولونيل أسيمي غويتا سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الغاني، ومحادثات ثنائية مع شركاء وأصدقاء مالي”.