مصر تتفق مع كينيا ورواندا على تطوير التعاون العسكري بينهم وتعزيزه

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أنهى رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا، حيث عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية للبلدين، تم الاتفاق خلالها على تطوير التعاون العسكري وتعزيزه.

وعاد رئيس أركان الجيش المصري، من كينيا اليوم، وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية، التي ترأس خلالها مع رئيس هيئة الأركان الكينية، روبرت كاربوكى كيبوتشى، الجلسة الختامية للإجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية الكينية التى إنعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، لتطوير التعاون العسكرى بين الجانبين.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة.

وتم توقيع اتفاق فني للتعاون فى المجال الدفاعي بين وزارتى الدفاع لكلا البلدين.

وبحث رئيس الأركان المصري مع نظيره الكيني خلال اللقاء التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين.

كذلك زار الفريق محمد فريد رواندا، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكرى المشترك بين البلدين، وعقد عددا من اللقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية الرواندية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك فى العديد من المجالات .

والتقى وزير الدفاع الرواندي، ألبرت موراسيرا، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لكلا البلدين، وجرى التأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بما يحقق الإستقرار في المنطقة.

وترأس مع نظيره الرواندي الفريق أول، جان بوسكو كازورا، الإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الرواندية المشتركة، وأكد خلال الإجتماع على دعم كافة أوجه التعاون مع المؤسسة العسكرية الرواندية والإستعداد لتلبية مطالب تطوير التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.