living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شرطة لندن تصادر أكبر مبلغ نقدي في تاريخها.. ما القصة؟

30
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ملاحظة بسيطة من رجال الأمن في العاصمة البريطانية، لندن، قادت إلى الكشف عن مبلغ مالي ضخم، تبين لاحقا أنه غير شرعي.
 
 
وذكرت شرطة لندن، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنها صادرت 5 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 7 ملايين دولار) نقدا، هو أكبر مبلغ نقدي تصادره شرطة العاصمة البريطانية على الإطلاق.
 
وبدأت القصة بعدما لاحظ أحد رجال الشرطة شخصا يواجه مشكلة في حقائب تبين أنها مليئة بالنقود.
 
وقالت الشرطة إن سلان شمسدينوف شوهد وهو يخرج من عنوان في فولهام، جنوب غرب لندن، وكان "يعاني بشكل ملحوظ" لحمل حقائب ثقيلة وضعها في سيارة متوقفة قريبة.
 
وبحسب بيان للشرطة، فقد أوقفه رجال الشرطة بعدما ارتابوا في أمره، ووجدوا "مبلغا كبيرا من المال" في الحقائب.
 
وقالت الشرطة إن تفتيش الشقة كشف عن مخطط لغسيل الأموال وأموال تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه إسترليني.
 
وقالت الشرطة إنه تم العثور على أموال أخرى تقدر بـ 39 ألف يورو (47 ألف دولار) وأكثر من ثمانية آلاف جنيه إسترليني (11346 دولارا) في عنوان منزل الرجل.
 
وأضافت "هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الإطلاق من قبل شرطة العاصمة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout