غضب بريطاني من حديث بايدن لفتاة...

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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لانتقادات بريطانية بعد نشر خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية في فرجينيا، بعدما وجّه حديثه لفتاة بين الحضور.

ونشرت مجلة The Post Millennial الكندية مقطعا مصورا لخطاب الرئيس في القاعدة، والذي وصفته صحيفة "ديلي ميل" بالغريب.

حيث خرج بايدن عن نص الخطاب موجها حديثه لفتاة في "سن المدرسة الابتدائية"، كانت تجلس بالقرب من طرف المنصة.

وقال أمام الحضور: "تعجبني دبابيس الشعر في شعرك"، متابعا: "سأخبركم بما يلي: انظروا إليها. تبدو وكأنها تبلغ من العمر 19 عاما. تجلس كسيدة صغيرة، وساقاها متشابكتان".

ويتابع بعدها بايدن خطابه "غريب الأطوار"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأبدى قراء الصحيفة انزعاجهم من تصرف الرئيس الأمريكي، معبرين عن سخطهم، وعلّق أحدهم، قائلا: "أيها الناس، هذا رئيسكم. ليس عبثا أنه لا يسمح له بالحديث كثيرا أمام الكاميرات".

وعلق آخر، قائلا: "إنه محرج اجتماعيا. يقول ذلك لأنه يحاول أن يكون لطيفًا. في رأسه، تبدو هذه الكلمات بريئة، لكن البقية محيرة".

بينما قارن شخص آخر فيما لو تكلم ترامب عن ذلك، قائلا: "إذا قال ترامب ذلك، فستكون افتتاحية "نيويورك تايمز" وعناوين الأخبار على شبكة "سي إن إن" لمدة أسبوعين".