مسيرة مناهضة للهجرة تعرقل المرور في مدينة دوفر البريطانية

A + A -

منع متظاهرون مناهضون للهجرة مرور الشاحنات المتجهة إلى ميناء دوفر البريطاني، احتجاجا على الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البلاد عن طريق القنال الإنجليزي.

وبينما كان المتظاهرون يحملون علم إنجلترا ويرددون هتافات، عطل نحو 50 متظاهرا الطريق إلى الميناء المزدحم.

وكثفت الشرطة من تواجدها في المنطقة حيث توقعت السلطات احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تمثل البداية غير الرسمية للصيف.

ويشجع تحسن الطقس المهاجرين على عبور 21 ميلا من المياه بين فرنسا وبريطانيا.

وعبر أكثر من 3100 شخص القنال في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام، أي ما يقرب من ضعف العدد خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وكانت دوفر موقعا لاحتجاجات سابقة مناهضة للهجرة.

كما أدت مظاهرة في سبتمبر الماضي إلى توقف حركة المرور في الميناء.