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احتجاجاً على تطعيمات «كورونا»... المئات يتظاهرون في لندن

29
MAY
2021
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تجمع مئات الأشخاص في وسط لندن؛ للاحتجاج على التطعيمات ضد فيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. 


وكان العديد من المتظاهرين في ساحة البرلمان قد انتقلوا، اليوم (السبت)، من خارج العاصمة، وقال البعض إن الجائحة «خدعة»، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها «جسدي... خياري»، واحتجوا على فكرة جوازات سفر اللقاح، وأطلق عدة أشخاص قنابل دخانية وأطلق أحدهم ألعاباً نارية.

وقال رجل رفض الكشف عن هويته إنه شارك «لأنني أريد أن أكون حراً وأريدكم أن تكونوا أحراراً والحكومة تكذب علينا»، وذكرت متظاهرة أخرى أنها حضرت لأن الصحافة «تكذب علينا».


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