البنتاغون يعلن فشل إختبار صواريخ "SM-6" التابعة لمنظومات "Aegis"

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم السبت عن فشل اختبار لصواريخ "SM-6" التابعة لمنظومات الدفاع الجوي "Aegis" والخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت وكالة الدفاع الجوي في البنتاغون، في بيان، إن القوات البحرية الأميركية أجرت يوم 29 أيار اختبارات لمنظومات "Aegis" بهدف عرض قدرات سفينة مزودة بها "على رصد ومراقبة واعتراض وتدمير صاروخ باليستي متوسط المدى بواسطة صاروخين مضادين من نوع Standard Missile 6 Dual II".

وأشارت الوكالة إلى أن "عملية الاعتراض لم يتم تنفيذها"، مضيفة أن الجهات المعنية بدأت فحصا لتحليل نتائج الاختبار لتحديد سبب "المشاكل، التي يمكن أنها عرقلت نجاح الاعتراض".

