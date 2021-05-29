الدفاع التركية: تحييد عنصرين من "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد "إرهابيين" اثنين من تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية قالت إنهما كانا يستعدان لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات" شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية "الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

و منذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس 2016 السيطرة على 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمال سوريا.