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مدينة صينية تغلق حيا بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا

29
MAY
2021
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أغلقت السلطات الصينية مدينة قوانغتشو، جنوبي الصين، أحد الأحياء وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، اليوم السبت، للخضوع لفحص فيروس كورونا بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس، الأمر الذي أزعج السلطات.
 
 
وأبلغت مدينة قوانغتشو، وهي مركز تجاري وصناعي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، عن 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.
 
ورغم أن عدد الإصابات يعد ضئيلا مقارنة بآلاف الحالات اليومية في الهند المجاورة، لكنه أزعج السلطات الصينية التي اعتقدت أنها وضعت المرض تحت السيطرة.
 
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية عن السلطات الصحية قولها إن انتشار العدوى كان "سريعا وقويا"، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.
 
وتم تطبيق أمر الاختبار الصادر اليوم السبت على سكان 5 شوارع في منطقة ليوان بوسط مدينة قوانغتشو، الواقعة إلى الشمال من هونغ كونغ.
 
كما تم إغلاق الأسواق المفتوحة ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الترفيه، إضافة إلى حظر تناول الطعام داخل المطاعم، في حين تم إبلاغ المدارس بوقف الحضور الشخصي للطلاب
 
 وصدرت أوامر للمواطنين في أجزاء من 4 مناطق مجاورة بالحد من النشاط في الهواء الطلق.
 
يشار إلى أن الصين تبلغ عن عدد قليل من الحالات الجديدة كل يوم، لكنها تقول إنها تعتقد أن جميعهم تقريبا أصيبوا في الخارج.
 
وبلغ العدد الرسمي للوفيات في البر الرئيسي 4,636 من أصل 91,061 حالة إصابة مؤكدة.
 
واليوم السبت، أبلغت لجنة الصحة الوطنية عن حالتين جديدتين من العدوى المحلية في قوانغتشو و14 حالة في أجزاء أخرى من البلاد قالت إنها جاءت من الخارج.
 
وتقول وسائل الإعلام الحكومية إن معظم الإصابات الأخيرة في قوانغتشو يعتقد أنها مرتبطة برجل يبلغ من العمر 75 عاما تم اكتشاف إصابته في 21 مايو بسلالة ظهرت لأول مرة في الهند. وعاش معظم الآخرين معا أو حضروا مأدبة عشاء مع الرجل.
 
وانتشرت هذه العدوى إلى مدينة نانشان القريبة، حيث تم الإبلاغ عن حالة واحدة مؤكدة جديدة وحالتين بدون أعراض اليوم السبت بعد اختبار أشخاص من قوانغتشو، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز.
 
يشار إلى أن السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الصين بلغ 603 ملايين شخص.
 
الجدير بالذكر أيضا، أنه تم الإبلاغ في دولة فيتنام المجاورة، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
 
ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
 
وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".
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