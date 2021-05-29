زوجة سفير بلجيكي تضرب بائعة وتتسبب بإقالة زوجها... فيديو

A + A -

قررت الخارجية البلجيكية، اليوم الجمعة، إنهاء ندب سفيرها لدى كوريا الجنوبية، بيتر ليكويه، بعد اعتداء زوجته على موظفة.

وقالت الخارجية البلجيكية، في بيان صدر عنها اليوم، إن وزير الخارجية في البلاد، صوفي فيلمس، قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سيئول، على خلفية قيام زوجة السفير بضرب موظفة.

ويغادر السفير البلجيكي العاصمة سيئول خلال أسابيع بعد تبلغه قرار وزارة خارجية بلاده.

وسجلت كاميرات المراقبة في أحد المتاجر في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قيام زوجة السفير البلجيكي، شيانغ شيويه، بتوجيه عدة صفعات للبائعة.

وضربت زوجة السفير البائعة بعد محاولات الأخيرة الدفاع عن زميلتها بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي تسبب بموجة سخط في البلاد.

وبحسب "رويترز" قدمت الموظفة شكوى بحق زوجة السفير، حيث أكدت تعرضها للضرب على الوجه وعدم دفع زوجة السفير ثمن الملابس.