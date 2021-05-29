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منع راكبة من السفر على خطوط طيران أميركية مدى الحياة

29
MAY
2021
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مـُنعت راكبة متهمة بلكم مضيفة والتسبب في فقدان اثنين من أسنانها، من الطيران مع شركة "ساوث ويست" الأميركية لخطوط الطيران، مدى الحياة.
 
وقال كريس ماينز، المتحدث باسم "ساوث ويست"، في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز"، الجمعة، إن فيفيانا كينونيز "ممنوعة من الطيران على خطوط ساوث ويست الجوية مرة أخرى"، مضيفا أنها "تم إبلاغها بأن هذا القرار نهائي."
 
وقال شهود عيان في رحلة كانت متجهة، الأحد، من سكرامنتو إلى سان دييغو في كاليفورنيا، للشرطة، إن كينونيز البالغة من العمر 28 عاما، ضربت مضيفة خلال شجار.
 
وجاء في بيان صادر عن "ساوث ويست" أن المسافرة "تجاهلت مرارا تعليمات الطيران العادية، وأصبحت مسيئة لفظيا وجسديا عند الهبوط".
 
وكتبت لين مونتغمري، رئيسة نقابة عمال النقل الأميركية المحلية، في رسالة يوم الاثنين، أن المضيفة "تعرضت لاعتداء خطير، ما أدى إلى إصابات في الوجه وفقدان اثنين من أسنانها".
 
ونقلت المضيفة إلى مستشفى "سكريبس ميموريال" لتلقي العلاج، في حين كانت الشرطة بانتظار كينونيز عند باب الطائرة، وألقي القبض عليها بتهمة الضرب المسبب لإصابة جسدية خطيرة، ونقلـت إلى سجن "لاس كوليناس"، بحسب بيان للشرطة.
 
وقالت سوزان ستيدهام، التي كانت على متن الطائرة، إن الرحلة كانت هادئة على العموم، حتى النهاية حين وقع الهجوم، وأضافت أن وجه المضيفة كان مغطى بالدماء.
 
وكان الغرض من رسالة مونتغمري إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ساوث ويست"، طلب الدعم، لأن ركاب الرحلات الجوية أصبحوا عنيفين على نحو غير مسبوق.
 
وكتب مونتغمري أن "العدد غير المسبوق للحوادث وصل إلى مستوى لا يُحتمل، وأصبحت أحداث عدم امتثال الركاب أكثر عدوانية بطبيعتها".
 
وحذرت إدارة الطيران الفدرالية المسافرين جوا، هذا الشهر، من تزايد السلوك غير المنضبط أو الخطير على متن طائرات الركاب.
 
وفي الأعوام العادية تسجل الإدارة بين 100 و150 حالة سلوك سيئ للركاب، لكنها سجلت منذ بداية هذا العام 2500 حادثة، بما في ذلك حوالي 1900 لركاب رفضوا الامتثال لتعليمات الكمامات، وفق إدارة الطيران الفدرالية.
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