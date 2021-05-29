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الخرطوم: الملء الثاني للسد دون اتفاق قانوني خطر حقيقي على السودان

29
MAY
2021
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قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني خطر حقيقي على السودان.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الجمعة بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارتها العاصمة الغانية أكرا ضمن الجولة الإفريقية الثانية لها لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة.

وأكدت مريم الصادق على موقف بلادها في إيجاد حل سلمي للنزاع بخصوص السد والحدود مع الجارة أثيوبيا، مضيفه أن "السودان حريص على استقرار المنطقة ومرجعيته القانون الدولي والمعاهدات المشتركة".

وبينت أن السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشكلات في القارة السمراء مع دور أكبر للمجتمع الدولي، مشددة على أن "الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني وضمان الاستمرار يمثل خطرا حقيقيا على السودان".

من جانبه، رحب الرئيس الغاني بوزيرة الخارجية مريم الصادق، مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزيها.

وحول أزمة سد النهضة شدد الرئيس الغاني على ضرورة وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كمدخل للتعاون، وأكد بأنه يرفض "التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة".

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