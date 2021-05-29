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هاريس: دخلنا حقبة جديدة تتسم بتهديدات غير مسبوقة

29
MAY
2021
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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة دخلت "حقبة جديدة" تتسم بالعديد من التحديات المتعلقة بالأوبئة وتغير المناخ وتهديدات الأمن السيبراني.

وجاءت تصريحات هاريس خلال خطاب ألقته، اليوم الجمعة، بمناسبة حفل تخرج الملتحقين بالأكاديمية البحرية لمدينة أنابوليس بولاية ماريلاند.

وتطرق خطابها إلى العديد من التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على غرار جائحة كورونا، وتغير المناخ، وتهديدات الأمن السيبراني من الدول الأجنبية والجهات المستقلة.

وأكدت هاريس أن الوباء العالمي "دفعنا إلى حقبة جديدة. لقد أثر على عالمنا إلى الأبد... نحن نعلم الآن أن عالمنا مترابط، كما أنه عالم هش."

وأضافت "فكروا فقط، يمكن أن تنتشر جائحة مميتة في جميع أنحاء العالم في غضون أشهر فقط. يمكن لعصابة من المخترقين تعطيل إمدادات الوقود لساحل بأكمله. يمكن أن تهدد انبعاثات الكربون في بلد ما سلامة الأرض بأكملها. هذا، يا رجال البحرية، هو العصر الذي نعيش فيه. إنه لا يشبه أي عصر سابق. التحدي الذي نواجهه الآن هو كيفية تطوير دفاع حديث ضد هذه التهديدات الحديثة".

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