بجوائز مالية كبيرة ومنح دراسية.. ولايات أمريكية تشجع الشباب على التطعيم

A + A -

تخطط ولاية نيويورك الأمريكية لمنح 50 منحة جامعية شاملة لشباب تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كجزء من جهود تشجيع الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما على تلقي اللقاح.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو عن برنامج "احصل على الوخزة لتصنع مستقبلك"، أمس الأربعاء، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقال كومو إن الولاية ستمنح 10 منح دراسية في الأسبوع على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة. ووفقا للشبكة فإن الولاية سوف تجري سحبا على المنح الخمسين.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه عدد من الولايات جوائز، وأمور تحفيزية أخرى لتشجيع السكان على تلقي اللقاح.

وتمنح حملة في ولاية أوهايو خمس جوائز بقيمة مليون دولار للسكان البالغين الذين يحصلون على جرعة لقاح واحدة على الأقل.

ويمكن للسكان الأصغر سنا الفوز بواحدة من خمس منح دراسية جامعية. وتم إعلان الفائزين الأوائل بعد عملية سحب أجريت يوم أمس الأربعاء.

وقال حاكم الولاية مايك ديواين إن برنامج اليانصيب عزز معدل تلقي اللقاح في ولايته بنسبة 45%.

يذكر أن نحو 58.7 بالمئة من البالغين الأمريكيين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.