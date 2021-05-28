living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السماوات المفتوحة.. خيبة أمل روسية لعدم عودة أميركا للاتفاق

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن خيبة أملها من قرار أميركي بعدم العودة مجددا لاتفاقية "السماوات المفتوحة" للحد من التسلح.
 
فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، قوله إن روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، رغم أن تلك الخطوة كانت متوقعة.
 
ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله أيضا إن الرفض الأميركي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي جو بايدن في الشهر المقبل.
 
يأتي هذا بعد أن أبلغت إدارة بايدن روسيا، أمس الخميس، بأنها لن تعود للانضمام لمعاهدة مهمة للسيطرة على الأسلحة، حتى بالرغم من استعداد الجانبين لقمة الشهر المقبل بين الرئيسين.
 
وقال مسؤولون أميركيون إن نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أبلغت الروس بأن إدارة بايدن قررت عدم عودتهم للانضمام لمعاهدة السماوات المفتوحة، التي كانت تسمح برحلات استطلاع فوق منشآت عسكرية في البلدين بعد أن انسحبت منها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
 
يعني القرار الأميركي استمرار معاهدة مهمة واحدة فقط للسيطرة على الأسلحة بين القوتين النوويتين، وهي معاهدة "ستارت" الجديدة.
 
ولم يبذل ترامب جهدا لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، التي كانت ستنتهي في بداية العام الجاري، لكن بعد توليه الرئاسة، تحركت إدارة بايدن سريعا لتمديد المعاهدة لخمس سنوات وبدأت تقييم الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.
 
 وأوضح مسؤولون أن المراجعة اكتملت، وأبلغت شيرمان نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف بالقرار الأميركي الخميس.
 
ولم يسمح للمسؤولين بمناقشة الأمر علنا فتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم.
 
وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من قمة مقررة بين بايدن وبوتن في جنيف في 16 يونيو المقبل، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة وسط تدهور حاد في العلاقات التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ عقود.
 
وكانت اتفاقية السماوات المفتوحة تهدف لبناء الثقة بين روسيا والغرب بالسماح لأكثر من 36 موقعا عليها بإجراء رحلات استطلاع فوق أراض كل منها لجمع معلومات بشأن القوات والأنشطة العسكرية.
 
وأجريت أكثر من 1500 رحلة بموجب المعاهدة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكانت تهدف لتعزيز الشفافية والسماح بمراقبة الأسلحة والإشراف على اتفاقيات أخرى.
 
 ومن المتوقع أن يوافق المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، مجلس الاتحاد، على مشروع قانون الانسحاب من الاتفاقية في 2 يونيو، وبمجرد أن يوقع بوتن على الإجراء، سيستغرق خروج روسيا منها 6 أشهر.
 
ومع ذلك، يبدو أن الإشعار الأميركي الصادر الخميس يضع المسمار الأخير في نعش المعاهدة التي حظيت بدعم واسع من جانب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والديمقراطيين في الكونغرس كإجراء لبناء الثقة بين خصمي الحرب الباردة سابقا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout