living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا.. تراجع طفيف في الهند وارتفاع قياسي بالأرجنتين

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فيما تقترب الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من 170 مليون إصابة، تشهد الهند تراجعا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.
 
فقد تجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.6 ملايين حالة وفاة.
 
وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في مختلف أنحاء العالم أكثر من 168.73 مليون إصابة، من بينها 3,653,063 حالة وفاة.
 
الهند و المتحور
 
 وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة عدد الإصابات، التي وصلت إلى 33,353,248 إصابة، من بينها 592,350 حالة وفاة.
 
وجاءت الهند ثانية من حيث الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 27.56 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 318,895 حالة وفاة.
 
وسجلت الهند، اليوم الجمعة 186,364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل الماضي، بينما سجلت 3,660 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية.
 
وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات، بينما تأتي ثانية من حيث الوفيات.
 
فقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 16,274,695 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من بينها 454,429 وفاة.
 
وسجلت الأرجنتين يوم الخميس رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بوباء كوفيد-19 بلغ 41,080 حالة، وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.
 
وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي 3,663,215 إصابة، من بينها، 76,135 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية، وفقا لرويترز.
 
 عربيا، ما زال العراق الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1,186,309 إصابات، من بينها 162,89 وفاة.
 
وحل الأردن ثانيا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل العدد إلى 735,496، من بينها 9,423 وفاة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout