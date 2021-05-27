من هي ثاني امرأة سوداء تعتلي منبر المتحدث باسم البيت الأبيض؟

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أصبحت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، اليوم الأربعاء، ثاني امرأة سوداء تعتلي منبر غرفة الصحافة في مقر الرئاسة الأمريكية.

وأعربت جان بيار عن سعادتها بتوليها هذه المهمة المرموقة، مؤكدة أنها مدركة "البعد التاريخي" لقيامها بهذا الدور.

كذلك باتت كارين جان بيار التي ولدت في المارتينيك لأبوين من هايتي، أول سيدة تجاهر بمثليتها تعتلي هذه المنصة الهامة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومنذ سنوات طويلة، تمارس كارين جان بيار الأربعينية الفرنكوفونية نشاطا في جمعيات المجتمع المدني.

وعملت في حملتي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012)، ثم في حملة الرئيس الحالي جو بايدن عام 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق قامت كارين جان بيار بعرض إفادات صحافية على متن طائرة الرئيس الأمريكي، إلا أن هذا الدور أقل رونقا في مقابل الإحاطة اليومية التي تنقل على الهواء مباشرة من البيت الأبيض.

يذكر أن جودي سميث هي أول امرأة سوداء اعتلت منصة "غرفة جيمس بريدي للإحاطة الصحافية" المرموقة، وذلك في عهد الرئيس جورج بوش الأب عام 1991.