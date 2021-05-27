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نتنياهو: تحذيرات وزير الخارجية الفرنسي من الفصل العنصري "وقحة" و"كاذبة"

27
MAY
2021
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، على خلفية تحذير الأخير من حصول فصل عنصري في إسرائيل.
 
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله إن: إسرائيل قائدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وليست دولة فصل عنصري.
 
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الوزير قال إن إسرائيل قد تصبح دولة فصل عنصري، وهذا ادعاء وقح وكاذب وليس له أي أساس".
 
وتابع نتنياهو: "في دولة إسرائيل جميع المواطنين متساوين أمام القانون بغض النظر عن أصولهم".
 
واعتبر أن إسرائيل "منارة الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقتنا، وهي الديمقراطية الوحيدة في منطقتنا ولهذا كانت دوما هكذا وسوف تظل".
 
وقال:" لن نتسامح مع أي دعوة للأخلاق منافقة وكاذبة في هذا الموضوع".
 
وكان وزير الخارجية الفرنسي حذر يوم الأحد الماضي من "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.
 
وأشار خلال مقابلة صحافية إلى الصدامات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.
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