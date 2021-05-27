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تونس تعفي الوافدين المطعمين بلقاح كورونا من الحجر الصحي

27
MAY
2021
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أعلنت السلطات التونسية يوم الأربعاء، إعفاء الوافدين على البلاد ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا من الخضوع للحجر الصحي الإجباري وذلك بدءا من مطلع يونيو.

واشترطت السلطات في بيان نشرته رئاسة الحكومة، على هؤلاء الوافدين تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

ويشمل الإعفاء أيضا من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ مدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل موعد السفر مع تقديم شهادة مسلمة من الجهات الصحية المختصة.

وأضافت أنه بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة فإن عليهم الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.

ويهدف قرار الإعفاء بشكل خاص إلى تخفيف الأعباء عن الآلاف من التونسيين المهاجرين الذين يستعدون للعودة إلى الوطن في فترة الصيف.

وبدأت بعض الوجهات السياحية في تونس باستقبال عدد محدود من الوفود السياحية عبر تطبيق بروتوكول صحي، بينما تأمل الحكومة تسريع حملة التطعيم لتشمل على الأقل ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو.

ولم يتجاوز عدد من تلقوا اللقاح حتى يوم الثلاثاء 832 ألف شخص، في حين تلقى 271 ألفا و629 شخص

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