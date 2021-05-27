"سبيس إكس" تطلق مجموعة جديدة من أقمار "Starlink" الخاصة بالإنترنت

A + A -

قالت شركة "سبيس إكس"، إنه تم إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9 من فلوريدا، وعلى متنه مجموعة جديدة متكونة من 60 قمرا صناعيا من شبكة "Starlink" الخاصة بالإنترنت.

وأضافت الشركة أن الصاروخ انطلق من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا) في الساعة 14.59 بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن تنفصل المرحلة الأولى من الصاروخ، وتهبط كما جرت العادة على منصة عائمة في المحيط الأطلسي لاستخدامها لاحقا.

وStarlink هي شبكة أقمار صناعية، من الجيل التالي يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، لسكان الأرض.

وبدأ المشروع في شباط 2018، ويهدف لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم.