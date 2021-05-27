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موظف يقتل 8 من زملائه وينتحر في ساحة قطارات بولاية كاليفورنيا الأميركية

27
MAY
2021
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أكدت السلطات الأميركية، الأربعاء، أن موظفا في هيئة للنقل قتل 8 من زملائه رميا بالرصاص ثم انتحر، بساحة لصيانة القطارات في مدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أو الدافع المحتمل وراء عملية إطلاق النار الذي وقع صباحا في ساحة لصيانة القطارات تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا، كما لم تفصح السلطات عن اسم المسلح أو عمره، إلا أن صحيفة "ميركوري نيوز" المحلية أشارت إلى أن "اسمه صامويل كاسيدي (57 عاما) وهو عامل صيانة بساحة القطارات".

من جهته، قال نائب قائد شرطة المقاطعة راسل ديفيس، إن "فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة واحدة على الأقل".

وأضاف: لا يمكننا القول على وجه الدقة كيف قتل المسلح"، لكن المتحدث باسم قائد الشرطة قال إن "المسلح قتل فيما يبدو متأثرا بإصابته من طلق ناري أطلقه على نفسه".

بدوره، أشار رئيس بلدية سان خوزيه، سام ليكاردو، إن "السلطات تلقت أيضا بلاغا عن نشوب حريق في منزل المشتبه به، لكنها لم تعثر على أي شخص بالداخل".

وأضاف: "المسلح وضحاياه موظفون لدى مؤسسة النقل التي تقع قرب مطار المدينة".

وقالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا، جلين هندريكس: "مأساة مروعة حدثت هنا اليوم ومشاعرنا مع أسرة موظفينا الضحايا".

وتقع سان خوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.

وبعد مرور ساعات طوال على إطلاق النار، ما زالت العديد من مركبات إطفاء الحرائق والشرطة وخبراء المفرقعات خارج منزل المشتبه به، إضافة لإغلاق الطرق في جنوب شرق سان خوزيه.

وقال البيت الأبيض، إنه "تم إطلاع الرئيس جو بايدن على واقعة إطلاق النار، وإن فريقة يواصل متابعة الموقف ويتواصل عن كثب مع المسؤولين المحليين لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

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