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نتنياهو يدين تصريحات للودريان حذّر فيها من مخاطر "فصل عنصري" في "إسرائيل"

27
MAY
2021
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دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذّر فيها من مخاطر أن تشهد "إسرائيل" فصلا عنصريا مزمنا، واصفا إياها بأنها "مواعظ منافقة".

وكان لودريان قد صرّح الأحد في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين يهود وعرب في مدن فلسطينية محتلة عدة خلال العدوان الأخير على غزة، بأن "مخاطر الفصل العنصري كبيرة" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب "إسرائيل".

وقال لودريان خلال مقابلة صحافية مع محطة "ار.تي.ال" الإذاعية وصحيفة "لوفيغارو"، "في حال وجد في المستقبل حل مغاير لحل (إقامة) الدولتين سنكون أمام وصفة لفصل عنصري مزمن".

والأربعاء أعرب نتنياهو عن "احتجاجه الشديد" على التصريحات "الشنيعة" التي أدلى بها لودريان.

وجاء في تسجيل فيديو بثّه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الوزير قال إن "إسرائيل" عرضة لأن تصبح دولة فصل عنصري"، واصفا هذه التصريحات بأنها "مزاعم خاطئة ونافرة، لا أساس لها".

وتابع نتنياهو "لن نقبل أن مواعظ منافقة" في هذا الشأن.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستشهاد 254 شخصا، بينهم 66 طفلا بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

ومؤخرا اتّهمت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان ومقرها واشنطن، "إسرائيل" بانتهاج نظام "فصل عنصري"، ما نفاه بشدة الكيان العبري.

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