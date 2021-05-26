3 قتلى إثر اصطدام سفينة يابانية بأخرى روسية قبالة سواحل هوكايدو

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ذكرت وكالة كيودو اليابانية، نقلاً عن أجهزة الأمن البحري، أن سفينة صيد يابانية اصطدمت اليوم الأربعاء، بسفينة روسية بالقرب من مدينة مونبيتسو التابعة لمحافظة هوكايدو.

طوكيو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن أجهزة الأمن البحري قولها، أن سفينة الصيد اليابانية اصطدمت بالسفينة الروسية صباح اليوم الأربعاء، لافتة إلى أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص كانوا على متن السفينة اليابانية، توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم.

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أجرت مجموعتان من سفن الأسطول الروسي تدريبات قتالية في بحر اليابان. وتم إطلاق النار في إطار اختبارات فترة التدريب الشتوي.

وشملت مجموعة السفن الهجومية السفينة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ وطراد الصواريخ فارياغ والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف والطرادات غورمكي وسوفيرشيني. لقد قاموا بشكل مشترك بمهام تدمير الأهداف البحرية والساحلية بنيران المدفعية.

وفي خليج بطرس الأكبر، أجرت السفن تدريبات على تنظيم الدفاع الجوي وأطلقت النار على أهداف جوية، أما في منطقة ساحة التدريب بجزيرة جيلتوخينا، قامت السفن بمهمة قمع الأهداف الساحلية غير المرئية التي تخبئها تضاريس الأرض بنيران المدفعية.