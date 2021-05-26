living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كندا توصي شركات طيرانها بتجنب أجواء بيلاروسيا

26
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت السلطات الكندية توصيات لشركات الطيران بتجنب التحليقات في أجواء بيلاروسيا عقب حادثة هبوط طائرة "رايان إير" واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.
 
وجاء في بيان مشترك لوزير الخارجية الكندي مارك غارنو ووزير النقل عمر الغبرا، أن "كندا تدين بحزم إجبار رحلة 4978 لشركة "رايان إير" على تغيير مسارها بذريعة كاذبة واعتقال بيلاروسيا للصحفي رومان بروتاسيفيتش".
 
وأشار البيان إلى أن "خطوة النظام البيلاروسي هذه عرضت سلامة الركاب للخطر وتعتبر انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية والقواعد الدولية لضمان سلامة الطيران المدني في العالم".
وأوصت الحكومة الكندية لشركات الطيران الكندية وأصحاب الطائرات المسجلة في كندا لتجنب دخول أجواء بيلاروسيا "بسبب تهديدات أمنية على الطيران المدني".
 
كما دعت كندا للإفراج عن الناشط رومان بروتاسيفيتش، معتبرة اعتقاله "اعتداء على حرية الإعلام".
 
وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت يوم الأحد الماضي ، الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.
 
ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout