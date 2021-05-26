كندا توصي شركات طيرانها بتجنب أجواء بيلاروسيا

A + A -

أصدرت السلطات الكندية توصيات لشركات الطيران بتجنب التحليقات في أجواء بيلاروسيا عقب حادثة هبوط طائرة "رايان إير" واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.

وجاء في بيان مشترك لوزير الخارجية الكندي مارك غارنو ووزير النقل عمر الغبرا، أن "كندا تدين بحزم إجبار رحلة 4978 لشركة "رايان إير" على تغيير مسارها بذريعة كاذبة واعتقال بيلاروسيا للصحفي رومان بروتاسيفيتش".

وأشار البيان إلى أن "خطوة النظام البيلاروسي هذه عرضت سلامة الركاب للخطر وتعتبر انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية والقواعد الدولية لضمان سلامة الطيران المدني في العالم".

وأوصت الحكومة الكندية لشركات الطيران الكندية وأصحاب الطائرات المسجلة في كندا لتجنب دخول أجواء بيلاروسيا "بسبب تهديدات أمنية على الطيران المدني".

كما دعت كندا للإفراج عن الناشط رومان بروتاسيفيتش، معتبرة اعتقاله "اعتداء على حرية الإعلام".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت يوم الأحد الماضي ، الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك".