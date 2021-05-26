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رئيس الوزراء الإسباني: المغرب تقاعس عن السيطرة على حدوده

26
MAY
2021
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اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء، المغرب بالتقاعس عن حماية حدوده بعد أن عبر آلاف المهاجرين الحدود إلى جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي.
 
وأضاف سانتشيث "ينبغي للجار (المغرب) أيضا السيطرة على حدوده وهذا لم يحدث.. نحن نتحدث عن المدن الإسبانية، والحدود الأوروبية، ويجب احترام ذلك."
 
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب منذ عشرات السنين حين سبح آلاف المهاجرين أو حاولوا اختراق الحدود التي تفصل سبتة ومليلية عن المغرب.
 
لكن سانتشيث شدد أيضا على العلاقات الوثيقة بين المغرب وإسبانيا. وفقا لوكالة "رويترز".
 
وقال سانتيث للصحفيين بعد اجتماع للمجلس الأوروبي "المغرب لا يمكن أن ينسى شيئا جوهريا: داخل الاتحاد الأوروبي ليس لديه شريك أفضل من إسبانيا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المصالح الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة للمغرب والضرورية جدا للاتحاد الأوروبي".
 
وبدأت الأزمة قبل عشرة أيام عندما خفف المغرب، الغاضب من استقبال إسبانيا زعيم استقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، الضوابط على حدوده مع سبتة ومليلية، مما تسبب في أزمة إنسانية.
 
وأعادت إسبانيا إلى المغرب الغالبية العظمى من 8500 مهاجر عبروا بشكل جماعي، لكن حوالي 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين بذويهم ما زالوا في سبتة، مما تسبب في أزمة لوجستية وأخلاقية للسلطات المحلية.
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