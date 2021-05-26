ترامب: يتفق الجميع الآن على أنني كنت محقا

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ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة يوم الثلاثاء الماضي، أنه "كان من الواضح للأشخاص الأذكياء" أن فيروس كورونا المستجد انطلق من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال ترامب: "لم يكن لدي شك في ذلك، لقد تعرضت لانتقادات من الصحافة لأن الصين لديها الكثير من الأشخاص الذين يعتنون بهم. لقد دعموا الصياد [بايدن]. لقد اعتنوا بجو. لقد اهتموا بالجميع، أليس كذلك؟ والناس لا يريدون لوم الصين. عادة، يلومون روسيا. إنها دائمًا روسيا وروسيا وروسيا، لكنني قلت في البداية أنها خرجت من ووهان"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "يتفق الجميع الآن على أنني كنت على حق عندما قلت في وقت مبكر جدًا أن الفيروس خرج من ووهان، وهي تعد مصدرا لـ "كوفيد-19"، والذي يشار إليه أحيانًا باسم فيروس الصين".

وتابع: "بالنسبة لي كان الأمر واضحًا منذ البداية لكنني تعرضت لانتقادات شديدة، كالعادة. الآن كلهم يقولون "لقد كان على حق".

وختم الرئيس السابق: "أعتقد أن أفضل رهان على الإطلاق هو أنني اشتريت لقاحًا بملايين ومليارات الدولارات قبل أن نعرف أنه يعمل، قبل أن نوافق عليه، وإلا كنا سننتظر حتى أكتوبر من هذا العام، لقد قمنا بعمل لا يصدق، مع الحصول على أجهزة التهوية والحصول على الملابس والنظارات الواقية والأقنعة وكل الأشياء التي كان علينا القيام بها".