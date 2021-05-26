انفجار يدوي في سفينة تحمل مواد كيميائية في سريلانكا

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وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، في سفينة حاويات تحمل حامض النيتريك، في سريلانكا بالقرب من ميناء كولومبو.

ووفقا لوكالة "رويترز" تم إنقاذ طاقم السفينة "إكس-برس بيرل"، التي كانت تحمل 25 طنا من حامض النيتريك، مع اشتداد اشتعال النيران بها. وبحسب المعلومات الأولية يوجد بين الطاقم مواطن روسي.

وبحسب الوكالة، وقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه الطائرات العسكرية والبحارة يقومون بإخماد حريق بدأ في 20 أيار / مايو.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن ثماني حاويات على الأقل سقطت في البحر، ويعتقد أن هذه الحاويات تحتوي على مادة حامض النيتريك.