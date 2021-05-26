living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيلاروسيا تعلن غلق سفارتها في كندا.. وتحدد الموعد

26
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت بيلاروسيا، الثلاثاء، عزمها على إغلاق سفارتها في كندا، وذلك في اليوم الذي قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه يفكر بتشديد العقوبات على النظام البيلاروسي المتّهم بتحويل مسار طائرة أوروبية وتوقيف معارض كان على متنها.

وقالت سفارة بيلاروسيا في كندا، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّها "ستُعلّق أنشطتها في سبتمبر 2021" وخدماتها القنصليّة اعتباراً من 10 يوليو، مشيدةً بـ24 عاماً من "التعاون المفيد للطرفين".

وقال القائم بالأعمال إيفغيني روساك إنّ المرسوم وُقّع في 22 مايو.

وكان ترودو قال خلال مؤتمر صحافي ظهر الثلاثاء إنّ "سلوك النظام البيلاروسي فاضح وغير قانوني وغير مقبول إطلاقاً".

وأضاف: "كندا كانت فرضت عقوبات ضد بيلاروسيا وستدرس خيارات أخرى"، داعياً إلى "الإفراج الفوري" عن الصحافي رومان بروتاسيفيتش.

وأكد رئيس الحكومة الكندية أنه "يدعم بقوة التحرّك عبر كل المؤسسات الدولية الممكنة"، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي.

وقال وزيرا الخارجيّة والنقل الكنديان من جهتهما، إن بلادهما ستُشارك الخميس في الاجتماع الطارئ لمنظمة الطيران المدني الدولي التي تتّخذ مونتريال مقرا، وإن كندا توصي طائراتها بتجنب الأجواء البيلاروسية.

وتزايدت عزلة بيلاروسيا مع دخول قرار تجنب مجالها الجوي حيز التنفيذ رداً على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنو المتهم بتحويل مسار طائرة وتوقيف معارض كان بين ركابها.

واستجاب عدد من شركات الطيران لتوصيات الاتحاد الأوروبي بتجنب الطيران في المجال الجوي البيلاروسي، فيما أغلق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات البيلاروسية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا طارئا مغلقا وغير رسمي يبحث خلاله في الأزمة مع بيلاروسيا، وفق مصادر دبلوماسية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout