اوليانوف : اعضاء الاتفاق النووي جاهزون للاسراع بمفاوضات فيينا

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وكالات: أكد رئيس الوفد الروسي للمفاوضات النووية ميخائيل اوليانوف استعداد المشاركين في اجتماع لجنة الاتفاق النووي لبذل اقصى جهودهم لايجاد حلول للمشاكل العالقة والاسراع في إكمال المفاوضات.





وأعرب سفير ومندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية بفيينا میخائیل اولیانوف، في تغريدة على موقع تويتر امس، عن أمله بأن تكون الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا هي الاخيرة لايجاد حلول للمشاكل العالقة على صعيد إحياء الاتفاق النووي.

يذكر ان الجولة الخامسة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي اختتمت أعمالها، الثلاثاء بفيينا، بمشاركة ممثلين عن ايران ومجموعة 4+1.