الصحة العالمية: فيروس كورونا المتحور في الهند حدث في العديد من الدول منها 4 بلدان عربية

A + A -

أعلنت المستشارة بمنظمة الصحة العالمية مها طلعت، أن "فيروس كورونا المتحور في الهند حدث في العديد من الدول، منها 4 دول عربية".

وقالت طلعت في تصريح لقناة "صدى البلد"، إن "اللقاح الصيني "سينوفاك" الذي سيتم تصنيعه في مصر أعلى في الفاعلية من لقاحات أخرى موجودة، وحصل على إجازات وتقديرات جيدة في العديد من الأبحاث وخطوة تصنيعه في مصر جيدة".

وأضافت أن "العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة كورونا، بعدما كشف الفيروس أزمة في الأنظمة الصحية، وعندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لخطر قادم".

وتابعت أن: "التحور الهندي موجود وحدث في العديد من الدول منها 4 دول عربية، وما أدى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية".