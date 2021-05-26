قاضية أمريكية ترفض لائحة اتهام ضد مستشار ترامب السابق ستيف بانون

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رفضت قاضية أمريكية لائحة الاتهام المرفوعة ضد ستيفن بانون، مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تتهمه بالاحتيال على المانحين بمخطط لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أناليسا توريس، مستشهدة بأمثلة لقضايا أخرى تم رفضها بعد عفو رئاسي، في حكم من سبع صفحات إن "عفو ترامب كان صالحا، وإن رفض لائحة الاتهام هو المسار الصحيح".

وتم اتهام بانون بالاحتيال العام الماضي إلى جانب ثلاثة آخرين، حيث اتهمه المدعون بالقيام بعملية احتيال ضخمة لجمع تبرعات تستهدف بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

واتهم بانون بتحصيل أكثر من مليون دولار من مشاركته مع "نحن نبني الجدار".