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تونس.. رئيس الحكومة يأمر بمراجعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "كوفيد-19"

26
MAY
2021
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أذن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي بمراجعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج.

وأكد رئيس الحكومة خلال إشرافه بعد ظهر الثلاثاء على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة التي تهم الوافدين على تونس وما تستوجبه من شروط وبروتوكولات صحية فردية كانت أو جماعية على غرار التحاليل المسبقة أو الحجر الصحي إثر الدخول إلى البلاد.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تقييم هذه الإجراءات ومراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.

وخصص الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لمتابعة تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة ونتائج الإجراءات المعتمدة حاليا.

واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق جلب الجرعات الخاصة بالتطعيم من المخابر المعتمدة بالخارج.

كما تناول الاجتماع مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة "إيفاكس" للتسجيل.

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