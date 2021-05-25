living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دافيد بارنيع.. من هو الرئيس الجديد للموساد الإسرائيلي؟

25
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، تعيين دافيد بارنيع مديرا جديدا لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
 
بارنيع، عميل الموساد المخضرم السابق، يخلف يوسي كوهين كرئيس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي مطلع يونيو المقبل.
 
كوهين كان تولى منصب رئيس الموساد عام 2016.
 
وقال نتانياهو إن تعيين بارنيع سيسمح "للموساد ودولة إسرائيل بالاستمرار على طريق الإنجازات لضمان أمن إسرائيل"، مضيفا أن "المهمة الأولى" ستكون منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
 
وإبان تولي كوهين رئاسة الموساد كان بمثابة أمين سر لنتانياهو ومبعوثه غير الرسمي.
 
وخلال مراسم خاصة أقيمت الاثنين، قال كوهين إن الموساد ينفذ "عمليات لا تحصى تتمخض عن معلومات بالغة الأهمية لدولة إسرائيل، وتحبط (هجمات) الأسلحة غير التقليدية، والإرهاب والتخابر".
 
دافيد بارنيع
 
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرئيس الجديد للموساد أمضى "حياته في جهاز المخابرات، حيث كان يرمز له على مدى سنوات بحرف "د"، وهو الحرف الأول من اسمه، ولم يكشف عن هويته إلا الاثنين.
 
وتجمع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن بارنيع، في الخمسينيات من عمره، ويعيش في منطقة شارون شمالي تل أبيب.
 
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن بارنيع كان في وحدة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي قبل انضمامه إلى الموساد في عام 1996، حيث تم تعيينه في قسم العمليات، ثم تولى لاحقا قيادة وحدات عمليات "الموساد" في الخارج.
 
وأضافت "أنه خدم في مجموعات متنوعة من فرق الموساد، بما في ذلك رئيس قسم تجنيد الجواسيس (تسوميت) من 2013 - 2019 ونائب رئيس قسم التنصت الإلكتروني في الجهاز"، وأشارت إلى أنه في العام 2019 تم تعيينه نائبا لرئيس الموساد.
 
وكتب المراسل الأمني في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي ميلمان: "وصف كبار مسؤولي الموساد بارنيع بأنه مصلح منفتح على التغييرات الهيكلية والتنظيمية والمهنية وشخص غير متحفظ في طرقه وغير محافظ".
 
وأضاف "في تسوميت، قام بتجنيد عملاء من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمسائل ذات أولوية قصوى للموساد: إيران وحزب الله".
 
وتابع" "وصفته شخصيات بارزة سابقة في وكالة التجسس بأنه صادق ونزيه".
 
وأشار إلى أنه "كانت إحدى العمليات الكبرى التي نُسبت إلى الموساد خلال العام الماضي، عندما كان بارنيع نائباً لمدير الموساد، الاغتيال الجريء لرئيس البرنامج النووي العسكري الإيراني، محسن فخري زادة، في 27 نوفمبر".
 
وقال: "تقييم كبار المسؤولين في الموساد وأماكن أخرى، هو أن بارنيع سيجعل الوكالة مرة أخرى منظمة غير بارزة تتجنب أنظار الجمهور والتغطية الشخصية التي ميزت عصر يوسي كوهين، ستكون إحدى مهام الرئيس الجديد للموساد أن يقدم لنتانياهو، إذا ظل رئيسا للوزراء، صورة استخباراتية دقيقة، حتى لو لم يكن ذلك مناسبا له".
 
وأضاف "ستكون الأولوية أيضًا هي تحسين العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس جو بايدن، وبين الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية على وجه الخصوص".
 
وتابع ميلمان: "يمكن الافتراض أن أجندة الموساد، الذي يضم حوالي 7000 موظف، لن تتغير، وستبقى جهود جمع المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني وإفشال جوانبه العسكرية، إذا دعت الحاجة".
 
وأضاف أنه على رأس أولويات بارنيع "جمع المعلومات الاستخبارية، وإحباط الأنشطة والعمليات الخاصة من حزب الله ضد إسرائيل وأماكن أخرى، وجمع المعلومات الاستخبارية حول خطط مجموعات الجهاد الإسلامي لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، وحماية المؤسسات اليهودية في جميع أنحاء العالم، وحتى توثيق العلاقات مع وكالات التجسس الأخرى".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout