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الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في فيينا

25
MAY
2021
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 مايو/أيار، عن استئناف اجتماعات الأطراف المشاركة في لجنة العمل المشتركة والشاملة، غدا في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
 
أمستردام – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أيار/ مايو، في العاصمة النمساوية فيينا."
 
وأضاف بقوله: "وسيترأس الاجتماع، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائبه، إنريكي مورا. وسيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران."
 
ونوه البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: "سيواصل المشاركون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة. "
 
ويذكر أن العاصمة النمساوية تستضيف اجتماعات للجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك من أجل تحقيق عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران، والعمل على الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.
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