الولايات المتحدة.. أعمال شغب بعد دعوة مفتوحة عبر "تيك توك" لحضور حفل عيد ميلاد

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أوقفت الشرطة نحو 150 شخصا، بينهم 28 قاصرا، بعدما تسببت دعوة عبر تطبيق "تيك توك" لحضور حفل عيد ميلاد في حالة من الفوضى بإحدى مدن جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية السبت.

وقالت الشرطة إن أحد الأشخاص طلب من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير حضور الحفل في منطقة هنتنغتون بيتش.

وجمع وسم "AdriansKickBack" أكثر من 3 مليون مشاهدة على "تيك توك"، حضرت حشود كبيرة وتجمع مساء السبت أكثر من 2500 شخص عند الشاطئ في هنتنغتون بيتش ووسط المدينة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه "مع استمرار زيادة حجم الحشد بسرعة، دفعت مجموعات كبيرة إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، وألقوا الزجاجات والحجارة والألعاب النارية وأشياء أخرى على الضباط".

واستعانت الشرطة المحلية بأفراد من وكالات إنفاذ قانون أخرى، وتم نشر أكثر من 150 فردا من مقاطعة أورانج في هنتنغتون بيتش.

وفرضت السلطات حظر تجول حتى صباح الأحد مشيرة إلى أن العديد من الشركات في وسط المدينة ومركبات الشرطة تعرضت لأعمال تخريب.