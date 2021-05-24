البنتاغون يعرب عن قلقه من التوسع الروسي في الشرق الأوسط

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صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن واشنطن تخاطر بالسماح لموسكو وبكين بتعزيز قوتهما في الشرق الأوسط، بسبب تخفيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

ولفت الجنرال في تصريحات نقلتها وكالة "وكالة أسوشيتد برس" إلى ضرورة أن تركز واشنطن على منافسة القوى العظمى.

وقال: "الشرق الأوسط ككل مكان مواجهة شديدة بين القوى العظمى. وأعتقد بأنه بينما نقوم بتعديل موقفنا في المنطقة، ستسعى روسيا والصين لملء الفراغ الذي نشأ هناك".

وتحدث ماكنزي، بشكل خاص، عن التوسع الصيني والروسي في منطقة الخليج العربي.

كما واقترح الجنرال أن تشارك روسيا والصين في بيع الأسلحة للمنطقة.

يذكر بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرر بدء سحب قواته من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار، وأعلنت الولايات المتحدة إنها ستكمل العملية بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.