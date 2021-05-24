"بي بي سي" تحقق في "تغريدة" لصحفية تحدثت فيها عن هتلر

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تحقق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرته صحفية تعمل في الوكالة.

فبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الوكالة تحقق في تغريدة نشرتها صحفية في الوكالة تعرف باسم تالا حلاوة.

وكانت تالا قد نشرت التغريدة قبل سبع سنوات تحت هاشتاغ "هتلر كان على حق".

وكتبت حلاوة، التي لم تكن في ذلك الوقت موظفة في الوكالة، على "تويتر" في عام 2014: "إسرائيل تظهر نازية أكثر من هتلر. هتلر كان على حق. فلتذهب القوات المسلحة الإسرائيلية الى الجحيم. صلوا من أجل غزة".

وظهرت منشورات الصحفية القديمة على موقع Honest Reporting على تويتر، والذي نشر هذه التغريدة للإشارة الى مصداقية وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لإسرائيل.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية للصحيفة: "ظهرت هذه التغريدات حتى قبل أن يتم تعيين الشخص من قبل بي بي سي، لكننا مع ذلك نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونجري تحقيقًا".

وبحسب الصحيفة، فإن حلاوة شاركت في تغطية الصراع الأخير في قطاع غزة هذا الأسبوع.