living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بي بي سي" تحقق في "تغريدة" لصحفية تحدثت فيها عن هتلر

24
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحقق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرته صحفية تعمل في الوكالة.
 
فبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الوكالة تحقق في تغريدة نشرتها صحفية في الوكالة تعرف باسم تالا حلاوة.
 
وكانت تالا قد نشرت التغريدة قبل سبع سنوات تحت هاشتاغ "هتلر كان على حق".
 
وكتبت حلاوة، التي لم تكن في ذلك الوقت موظفة في الوكالة، على "تويتر" في عام 2014: "إسرائيل تظهر نازية أكثر من هتلر. هتلر كان على حق. فلتذهب القوات المسلحة الإسرائيلية الى الجحيم. صلوا من أجل غزة".
 
وظهرت منشورات الصحفية القديمة على موقع Honest Reporting على تويتر، والذي نشر هذه التغريدة للإشارة الى مصداقية وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لإسرائيل.
 
وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية للصحيفة: "ظهرت هذه التغريدات حتى قبل أن يتم تعيين الشخص من قبل بي بي سي، لكننا مع ذلك نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونجري تحقيقًا".
 
وبحسب الصحيفة، فإن حلاوة شاركت في تغطية الصراع الأخير في قطاع غزة هذا الأسبوع.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout