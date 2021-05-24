"تريند" قاتل على "تيك توك" .. صبي في حالة حرجة والسبب صادم!

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أصدرت عائلة تحذيراً صارخاً من مخاطر التريند الجديد "القاتل" على تطبيق الفيديو "تيك توك"، بينما يكافح ابنهم ليبقى على قيد الحياة بعد أن ابتلع قطعاً من مغناطيس.



وفي التفاصيل، نُقل إليس تريب البالغ من العمر 11 عاماً، الذي كان يعاني من آلام في المعدة لمدة أسبوع، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عندما اعتقد الأطباء أنه ربما كان يعاني من انفجار في الزائدة، إلاّ أنهم صُدموا عندما اكتشفوا أن الزائدة على ما يرام.



وأثناء التحقق من سبب شعوره بالألم، تفاعلت كرات المغناطيس مع أجهزة الفحص الخاصة بهم ليكتشف الأطباء حينها وجود خمس كرات مغناطيسية في أمعاء الصبي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.



وعليه، نُقل إليس إلى مستشفى "برمنغهام" للأطفال يوم الجمعة حيث خضع لعمليتين جراحيتين وتمت إزالة خمس بوصات من أمعائه، وحتى الساعة لا يزال في حالة حرجة.



يُخشى أن إليس كان يحاول تقليد تريند خطير للغاية على "تيك توك"، الذي يتظاهر فيه الشباب بأن ألسنتهم مثقوبة. وأثناء تصوير الخدعة، يضعون كرتين مغناطيسيتين على جانبي ألسنتهم ويهزونهما، ما يخلق وهماً بصرياً بأن اللسان مثقوب.



وأشار الأطباء في المستشفى إلى أن كان إليس خامس صبي في أسبوع واحد يدخل إلى المستشفى بسبب ابتلاع المغناطيس.