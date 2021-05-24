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بعد تعهد بايدن... كوريا الجنوبية تحدد مع أمريكا جدولا زمنيا لتطعيم جنودها

24
MAY
2021
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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد جدول زمني من أجل البدء في تطعيم الجيش الكوري.
 
وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، أوضح النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية "كانغ دو-تيه" أن بلاده تحتاج إلى الحوار مع الولايات المتحدة لتحديد الجدول الزمني المحدد لتطعيم الجنود الكوريين الجنوبيين بجرعات لقاح كورونا المقرر استلامها من الولايات المتحدة.
 
تصريحات المسئول الكوري جاءت، اليوم في إحاطة إعلامية، أكد فيها أن هذا الحوار يجب أن يضم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية والوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أن بلاده ملتزمة بإمداد كوريا الجنوبية بجرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، تكفي لتطعيم أكثر من نصف مليون جندي كوري، ما يعني تطعيم الجيش الكوري الجنوبي كاملا.
 
تأكيدات الرئيس الأمريكي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقب انتهاء محادثات القمة بينهما في البيت الأبيض.
 
وفيما لم يعرف بعد نوع اللقاح الذي سيتم تزويد الجيش الكوري الجنوبي به، فإن تعهد بايدن بذلك يعتبر الأول من نوعه الذي تعلن عنه الإدارة الأمريكية الجديدة.
 
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت فيما سبق بتزويد دول أخرى بـ60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و20 مليون جرعة من الشركات الأخرى المعتمدة في البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران.
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