حادث مأساوي غريب من نوعه يفجع الصين

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في حادث مأساوي غريب من نوعه، ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، الأحد، أن 21 متسابقا قتلوا من جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم غانسو بشمال غرب البلاد، السبت.

وأقيم السباق، الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر، صباح السبت في ستونفورست، وهي مقصد سياسي بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين.

وشارك في السباق 172 متسابقا، ونقلت "رويترز" عن وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أنه تأكد سلامة 151 متسابقا، منهم 8 تعرضوا لإصابات طفيفة.

وكانت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو قالت إن "عاصفة هوجاء مفاجئة" تخللها تساقط حبّات من البرد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون، السبت، قرابة الساعة 13:00 (الأحد 05:00 ت غ)، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً في حين لا يزال شخص آخر مفقوداً.