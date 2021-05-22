روحاني: تلاحم الفلسطينيين شكل انتصاراً

اشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى ان وحدة الفلسطينيين وتلاحمهم والرد الحاسم من غزة، شكل انتصارًا كبيرًا للشعب الفلسطيني، معتبرًا أنه كان منتظرًا من الدول العربية أكثر مما حصل.

ولفت روحاني السبت، إلى أن “الشعوب اتخذت مواقف جيدة في مساندة الفلسطينيين، فخرج الناس في أوروبا وأميركا في تظاهرات إلى الشوارع تدين العدوان الصهيوني”، معتبرًا أن “مواقف معظم الدول الإسلامية كانت جيدة، إلا أن بعض الدول الغربية كانت لها مواقف غير صحيحة، كما أنه كان منتظرًا من العالم العربي أكثر مما حدث فعلا، بل أن بعض الدول العربية التزمت الصمت حتى النهاية”.

وشدد الرئيس الايراني على أن “النصر حليف الشعوب المقاومة، وأكبر دليل على ذلك انتصار الشعب الفلسطيني على كيان مدجج بالسلاح ويتلقى الدعم والمساعدة من عدة أطراف”.