living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانات خطيرة تهدد استضافة الأرجنتين لكوبا أمريكا

22
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يرى هوجو مويانو، نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة بطولة كوبا أمريكا حاليا في الأرجنتين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مويانو في حوار مع محطة إذاعية: "أنا لست متخصصا في أمور الصحة، لكنني أعتقد أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة كوبا أمريكا حاليا في الأرجنتين. لأن الحياة تأتي أولا".

وطلبت كولومبيا الخميس تأجيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر أن تقام في ذلك البلد وفي الأرجنتين خلال الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رفض الطلب.

وأعلن كونميبول أن المباريات التي كانت ستقام على الأراضي الكولومبية (بما في ذلك النهائي) سوف يعاد جدولتها وسيتحدد مكان إقامتها في ضوء الأزمة الاجتماعية التي يمر بها هذا البلد.

وأتم مويانو: "في كثير من الأحيان تتدخل عقود البث التلفزيوني والجهات الراعية، وهذا يجعل تعليق الأنشطة صعبا لأنها قضايا معقدة من الناحية الاقتصادية. يجب بذل جهد لمرافقة الحكومة الوطنية في هذه الخطوة وإنقاذ الأرواح".

من جهته، أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، اعتماد تشديد صارم للقيود الصحية في ظل مواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس: "نحن نمر بأسوأ لحظة منذ بدء الوباء. تشير جميع البيانات العلمية إلى أن المشكلة اليوم خطيرة للغاية في الأرجنتين، مع وجود أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات".

 
 وسجلت الأرجنتين الأربعاء رقما قياسيا على المستوى اليومي في أعداد الإصابات بواقع 39652 حالة وآخر الثلاثاء في معدل الوفيات بإجمالي 745 حالة وفاة.

وقرر الاتحاد الجمعة، تعليق المباريات في جميع المسابقات المحلية، للرجال والسيدات، من بعد ظهر اليوم وحتى 30 مايو، ضمن تدابير مكافحة كوفيد-19.

ومع ذلك، ستقام الأسبوع المقبل 5 مباريات في كأس ليبرتادوريس و4 مباريات ضمن بطولة كوبا سود أمريكانا على الأراضي الأرجنتينية.

ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين أيضا تشيلي يوم 3 يونيو ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وبعد هذه المباراة، سيحل منتخب "البيسيليستي" ضيفا على كولومبيا يوم 8 يونيو ضمن نفس التصفيات.

وأكد كونميبول أن النسخة 47 من كوبا أمريكا ستقام في الموعد النهائي الجديد الذي تم تحديده العام الماضي، من 13 يونيو إلى 10 يوليو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout