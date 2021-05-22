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تركيا: سنواصل السعي لمحاسبة “إسرائيل” في كافة المحافل

22
MAY
2021
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أعلنت تركيا السبت، أنها ستواصل السعي في كافة المحافل من أجل إجبار “إسرائيل” على دفع ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في بيان، عن إدانته الشديدة لقيام القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل صوتية ورصاص مطاطي على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، رغم سريان وقف إطلاق النار فجر الجمعة.

وأوضح ألطون أن “إسرائيل” أظهرت بذلك وجهها الحقيقي مرة أخرى من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات والعهود، إذ استهدفت المدنيين وقتلت الكثير منهم بعد إعلان الهدنة في أعوام 2008 و2009 و2012 و2014 و2018.

وأكد استمرار وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، وستتابع من جهة أخرى ديمومة وقف إطلاق النار، والانتهاكات التي قد تطاله، مشددا على مواصلة بلاده بذل الجهود في سبيل التوصل إلى حل دائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 
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