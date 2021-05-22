تركيا: سنواصل السعي لمحاسبة “إسرائيل” في كافة المحافل

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أعلنت تركيا السبت، أنها ستواصل السعي في كافة المحافل من أجل إجبار “إسرائيل” على دفع ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في بيان، عن إدانته الشديدة لقيام القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل صوتية ورصاص مطاطي على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، رغم سريان وقف إطلاق النار فجر الجمعة.