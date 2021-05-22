بيع رسالة بخط يد أينشتاين.. ماذا كتب فيها وكم ثمنها؟

A + A -

أعلنت دار المزادات “آر آر” في بوسطن بالولايات المتحدة، بيع رسالة كتبها أيقونة علم الفيزياء ألبرت أينشتاين بخط يده في مزاد مقابل أكثر من 1.2 مليون دولار، أي حوالي 3 أضعاف ما كان متوقعا.

ودون أينشتاين في الرسالة معادلته الشهيرة “إي = إم سي2″، التي تعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي معادلة غيرت الفيزياء بإثبات أن الوقت ليس مطلقا وأن الكتلة والطاقة متساويتان.

والرسالة المؤلفة من صفحة واحدة، مكتوبة بخط اليد باللغة الألمانية وموجهة إلى الفيزيائي البولندي الأميركي لودفيك سيلبرشتاين، وتحمل تاريخ 26 تشرين الاول 1946. وكان سيلبرشتاين ناقدا ومنافسا معروفا لبعض نظريات أينشتاين.