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بوتين: روسيا هي الوحيدة التي تنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات

22
MAY
2021
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنقل تقنيات إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا إلى بلدان أخرى.

 

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان)، الذي تم اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال بوتين: "روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنقل تقنيات إنتاج اللقاحات. ويجري الآن النظر في إمكانية نشر مثل هذه المرافق في أرمينيا وقرغيزستان".

ولدى روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك V" من مركز أبحاث غاماليا، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 60 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في إطار حملة تطعيم مجانية.

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