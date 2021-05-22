الكرملين: عقوبات أوكرانيا ضد روسيا ليست على أجندة لقاء الرئيسين

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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن فرض كييف عقوبات جديدة على شركات ومواطنين روس، لا يدخل ضمن التحضير للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.