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الكرملين: عقوبات أوكرانيا ضد روسيا ليست على أجندة لقاء الرئيسين

22
MAY
2021
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن فرض كييف عقوبات جديدة على شركات ومواطنين روس، لا يدخل ضمن التحضير للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال: "من الواضح أن هذه الممارسة ليست في مستوى التحضير للقاء بين الرئيسين".

ووضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حيز التنفيذ، بشأن التمديد إلى أجل غير مسمى لعقوبات واسعة النطاق ضد أفراد وكيانات قانونية روسية.

ويتعلق القرار، على وجه الخصوص، بوسائل الإعلام الروسية "أن تي في، والقناة الأولى، ووكالة روسيا سيغودنيا، وقناة تي أن تي، وكذلك قناة زفيزدا".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا والقيود الأخرى التي ينص عليها القانون.

يشار إلى أن العقوبات ستطبق على 674 فردا و138 شركة روسية.

وقال زيلينسكي أمس الخميس، إنه "مستعد للحوار مع بوتين، وأن مكتبه بدأ مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن تنظيم الاجتماع".

من جهته، أشار الرئيس الروسي بوتين، في أبريل الماضي، إلى أنه "إذا تعلق الأمر بمناقشة مشاكل دونباس، فيجب على قيادة أوكرانيا أولا وقبل كل شيء أن تلتقي بقادة لوغانسك ودونيتسك".

وأضاف: "أنا مستعد لاستقبال زيلينسكي في موسكو في أي وقت مناسب، عندما يتعلق الأمر بتطوير العلاقات الثنائية".

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