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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

21
MAY
2021
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أفاد مركز رصد الزلازل الصيني بأن هزة أرضية بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضربت مقاطعة تشينغهاي غربي الصين.

وتم رصد هذه الهزة القوية عند الساعة 02:04 فجر السبت بالتوقيت المحلي (19:04 مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش)، ثم رصدت 6 هزات أخرى، تتراوح قوتها ما بين 3.1 و3.9 درجة بمقياس ريختر.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 17 كلم، وهي تقع في الجزء الجنوبي من المقاطعة الصينية المذكورة القريبة من إقليم التبت الذاتي الحكم.

ورصد المركز الصيني كذلك هزتين في مقاطعة يونان جنوبي الصين، حيث تم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.4 درجة في وقت سابق من يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.

وقامت السلطات الصينية بإجلاء 21 ألف شخص من المنطقة المنكوبة في مقاطعة يونان، ويعمل هناك أكثر من 500 فرد من فرق الإغاثة وأكثر من 100 قطعة من المعدات.

ووقع الزلزال في مقاطعة يونان في الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة بتوقيت غرينيتش.

أما مقاطعة شينغهاي المتاخمة للتبت، فهي من الأقاليم الصينية الأقل سكانا. ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية جراء الزلزال.

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